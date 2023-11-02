Лионель Месси назвал гол в ворота «Реала» самым памятным в карьере

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что считает гол, забитый мадридскому «Реалу» за «Барселону» в 2011 году, самым запоминающимся в своей карьере. Слова 36-летнего футболиста приводит официальный аккаунт премии «Золотой мяч».

«Гол, который я всегда вспоминаю, это гол в ворота "Реала", когда мы выиграли 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу". Я знаю, что наиболее яркими являются важные голы, но сейчас я бы назвал именно этот», — подчеркнул аргентинский игрок.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуба нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. На этой неделе Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония вручения самой престижной награды в мировом футболе прошла в Париже. headtopics.com

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