Лионель Месси: 'Для меня закрыт европейский футбол'

Аргентинский нападающий «Интер Майами»«Закрыт ли для меня европейский футбол? Да. У меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл всё, о чём только мечтал. Теперь, когда я принял решение переехать в США, не думаю, что вернусь к выступлениям в Европе», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L’Équipe в соцсети X (ранее Twitter). Напомним, аргентинский нападающий перешёл в «Интер Майами» минувшим летом в качестве свободного агента

. До этого, на протяжении двух сезонов Месси играл за «ПСЖ». За период выступлений в «Интер Майами» 36-летний аргентинец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами

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