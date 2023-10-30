Лиззо пришла на хэллоуинскую вечеринку в образе Тины Тернер

Американская певица Лиззо (Lizzo) примерила на одну из вечеринок Хэллоуина образ певицы Тины Тернер. Фотографии в образе Тернер она показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).В комментариях поклонники отметили, что ушедшая из жизни в мае Тернер гордилась бы Лиззо.«Сегодня мы потеряли икону и я не позволяла себе печалиться. Не позволяла себе плакать.

Кроме того, Лиззо показала в Instagram образ актрисы Кассандры Петерсон из фильма «Эльвира — повелительница тьмы». 1 августа три бывшие танцовщицы Лиззо выдвинули против певицы обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам, Лиззо заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки «для взрослых».

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