Лидер Востока «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, крупно проиграв «Трактору»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Тольятти сыграет с «Ладой». «Трактор» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 29 октября.

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