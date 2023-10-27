Лидер турецкой оппозиции призвал мировое сообщество 'остановить геноцид' в Газе

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Лидер основной оппозиционной силы Турции - Народно-республиканской партии - Кемаль Кылычдароглу призвал международное сообщество не становиться соучастником "бойни", которую Израиль устроил в секторе Газа, и немедленно принять миры, чтобы "остановить геноцид"."Газа, отрезанная от внешнего мира, подвергается массированным бомбардировкам, уничтожается ее мирное население.

На субботу во многих городах Турции намечены акции в поддержку Палестины. Самая крупная из них пройдет в Стамбуле с участием президента республики Тайипа Эрдогана и лидеров ряда государств.

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