Лидерство «Динамо», прорыв «Лады», хет-трик Голдобина и рекорд Артамонова: главные события недели в КХЛ

Окончание серии «Спартака», путешествие «Трактора» в Магнитогорск и планы «Торпедо»: главные события недели в КХЛ При этом в концовке третьего периода Каблуков ещё и отличился, чем привёл в восторг не только болельщиков, но и партнёров. Он завершил эффектную трёхходовку с участием Дмитрия Рашевского и Ивана Муранова, а поздравить его поспешили не только пребывавшие на льду хоккеисты, но и находившиеся на скамейке.
«Когда начинаю задумываться, то кажется, что меньше очков получается. Так что я просто живу одним днём. Сегодня хорошо сыграли. Без ребят я бы не забил, были пасы-конфетки. Я не думаю ни о каких рекордах. Просто кайфово забивать и отдавать... В этом состоит хоккей — чтобы болельщики были счастливы», — скромно оценил свои успехи Голдобин в беседе с Legalbet.Безусловно, юному форварду «Торпедо» пока далеко до высот старшего товарища из «Спартака».
Благодаря этому, Артамонов взлетел аж на вторую позицию в списке лучших российских бомбардиров КХЛ, не достигших совершеннолетия. Позади остались обладатели Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и «Вашингтона» Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов соответственно, ещё раньше он обогнал Кирилла Капризова, Виталия Кравцова и Антона Силаева. Правда, подняться на первую строчку ему вряд ли удастся. На ней расположился ещё один звёздный легионер НХЛ Владимир Тарасенко.
«В первую очередь такое достижение — результат честного труда наших игроков. Конечно, где-то не обошлось без удачи, но команда старается, и это самое главное. Игроки обещали «пошуметь» перед началом сезона, и они это делают. Договаривались с ними, что каждый будет стараться, максимально выполнять установки. Каждый из них внёс свой вклад в текущий результат. Строить команду с нуля было тяжело, проведён очень тяжёлый труд.
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