Летевший из Турции самолет совершил посадку в Минске с лопнувшим колесом шасси

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который совершал рейс Стамбул-Минск, сел с лопнувшим колесом шасси в аэропорту Минска. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

Как рассказали в компании, самолет Boeing 737 - MAX 8 выелел из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST) 1 ноября. Наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении колеса самолета.

Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в аэропорт «Минск». Полет, как отмечается, прошел в штатном режиме. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на искусственной взлетно-посадочной полосе, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки.28 октября сообщалось, что подавший сигнал бедствия самолет из Москвы приземлился в Самаре. headtopics.com

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