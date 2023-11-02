Летевший из Стамбула в Минск самолет приземлился с поврежденным шасси

Летевший из Стамбула в Минск самолет Boeing 737 MAX 8 приземлился благополучно приземлился в Национальном аэропорту "Минск" с поврежденным шасси. Об этом написал белорусский авиаперевозчик."...

наземные службы аэропорта после осмотра взлетно- посадочной полосы (ВПП) сообщили о возможном повреждении колеса самолета", - сказано в сообщении.Уточняется, что полет и посадка прошли в штатном режиме. Пострадавших нет.

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