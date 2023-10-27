Ленинградец, 28 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Россия

в рамках турнира Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур.

Начало встречи 28 октября 2023 года запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Динамо.

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