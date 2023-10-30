Неделю назад один из самых популярных политиков Германии Сара Вагенкнехт, которая выступает за прекращение конфликта на Украине и отмену антироссийских санкций, объявила о создании собственной партии. Сегодня первые опросы дают ей уже 14% голосов. В совокупности у противников официального курса Берлина по Украине уже почти треть голосов избирателей.

Бедная Зара В России имя одного из самых популярных политиков Германии принято писать в библейской транскрипции – «Сара». И это даже не далеко от истины, потому что именно такое имя было указано в свидетельстве о рождении малолетней Сары Вагенкнехт. Однако ее отец, иранский студент, который учился в Западном Берлине, хотел назвать дочку иранским именем Зара.

Сара за рабочих Руководство партии считало Вагенкнехт «Белой вороной». Насколько она нравилась избирателям, настолько же ее критиковали сопартийцы. Все дело в ее идеях. Она прямо говорила, что либеральная повестка не защищает, а наоборот вредит рабочим. Если в Германии будет бесконтрольная миграция, то у жителей из бедных немецких районов будет меньше шансов устроиться на работу из-за возросшей конкуренции, в то же время социальные условия будут ухудшаться. Такая риторика отталкивала от «Левых» либеральную интеллигенцию, что становилось поводом для споров между Вагенкнехт и руководством партии. headtopics.com

Когда в феврале 2023 года Вагенкнехт опубликовала «Манифест во имя мира», в котором призвала начать мирные переговоры, ее поддержала АдГ, но не родная партия. Более того, «Левые» потребовали от Сары отмежеваться от крайне правых, которых в мейнстримных немецких СМИ называют чуть ли не наследниками нацистов. Она отказалась. А теперь и покинула родную партию из-за идейных разногласий.

«Высокие показатели поддержки в первых опросах были обусловлены эффектом новизны. Когда людей спрашивают, готовы ли они проголосовать за эту партию, они отталкиваются прежде всего от образа Сары Вагенкнехт как яркого оппозиционного политика, который говорит многие вещи, разделяемые значительной частью электората. Этот вопрос лишен конкретики. Отсюда легкость, с которой избиратели говорят «да»», - отмечает в разговоре с aif. headtopics.com

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