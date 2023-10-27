Леброн Джеймс рассказал о времени на площадке в матче с «Финикс Санз»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»«Всегда хочется находиться на площадке. … Думаю, что существует система, и я буду ей следовать», – приводит слова Леброна Джеймса Bleacher Report.

Напомним, что ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что команда будет ограничивать время Джеймса на площадке. Но при этом в четвёртой четверти победного для «Лейкерс» матча с «Финикс Санз» (100:95) 38-летний Леброн отыграл все 12 минут.

Сезон-2023/2024 стал для Джеймса 21-м в профессиональной карьере. При этом баскетболист пока не намерен завершать свой путь в лиге, так как ожидает прихода в НБА одного из своих сыновей, чтобы сыграть вместе за одну команду. headtopics.com

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