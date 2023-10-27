Леброн Джеймс: у нас с Кевином Дюрантом осталось не так много матчей в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»необходимо наслаждаться совместными моментами на площадке. Так как игрокам осталось не так долго до конца завершения карьеры.

«У нас осталось не так много матчей. Не уверен, сколько их у нас вообще осталось. Так что никогда не хочется принимать это как должное, когда ты играешь с таким великим игроком, одним из лучших, когда-либо игравших в эту игру (Напомним, что матч между «Лейкерс» и «Санз» завершился победой команды из Лос-Анджелеса со счётом 100:95. К тому же Дюрант и Джеймс очень тепло пообщались после завершения матча.

Отметим, что Леброн после завершения профессиональной карьеры Андре Игуодалы стал самым возрастным игроком Национальной баскетбольной ассоциации.

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