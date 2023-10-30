Латыпов и Петрова выиграли ультраспринт в Алдане, Колотов и Куклина

Результаты гонки опубликовал пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Время прохождения дистанции и отставания спортсменов не приводятся.

«Трансляция так резко прервалась, что пришлось уточнять имена победителей у Юрия Михайловича Каминского. Ждем подробностей от организаторов...» – написал Аверьянов в телеграм-канале. Поздняков о смерти Маматова: «Олимпийское движение понесло очередную утрату. Он не просто великий спортсмен, но и достойный гражданин нашей страны»

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