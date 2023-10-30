Латыпов о победе в ультраспринте: «Классные соревнования, необычные! Нужно хорошо проработать формат, сейчас это была проба пера»

– Классные соревнования, необычные! Первый раз выступаем на такой короткой дистанции, чем‑то похоже на суперспринт. Очень интересно пробовать такие дистанции, гонка прошла здорово. Было много болельщиков, организация отличная, очень хорошо все сделали.– Не знаю, в любом случае нужно хорошо проработать этот формат. Сейчас это была проба пера, участвовали всего 20 человек. А как это будет выглядеть на масштабном соревновании вроде Кубка России, когда участвуют, например, 80 человек – вопрос.

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