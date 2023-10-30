Ландо Норрис: «Оценивая ситуацию перед гонкой мы не ожидали чего-то хорошего в этот уик-энд»

«Рестарт нам не удался. У нас возникли проблемы с температурой силовой установки, поэтому к моменту рестарта я не сумел прогреть шины до нужной температуры и не смог подогнать все остальные параметры к рестарту. За что и поплатился.

Гонка мне понравилась – не думал, что я смогу вернуться на 5-е место, темп болида был обнадеживающим. Несмотря на темп, я был очень далеко от лидирующих позиций. И решение перейти на «хард», проведя пит-стоп раньше всех конкурентов, оказались отличным – мы «подрезали» семь или восемь машин.

Оценивая ситуацию перед гонкой мы не ожидали чего-то хорошего в этот уик-энд. Нет, я не говорю, что мы ожидали оказаться на последнем месте или что-то такое, мы просто не ожидали, что будем достаточно конкурентоспособны – на том уровне, как было в Катаре или Японии. headtopics.com

Но да, я думаю, что в Бразилии нас ждет еще один тяжелый уик-энд. И из-за формата со спринтом будет не так просто. Еще один уик-энд, от которого сложно сказать, чего ожидать», – рассказал Ферстаппен догнал Проста по победам, Леклер – Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико

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