Лавар Болл раскритиковал Майкла Джордана из-за своего сына Ламело

«Какой совет он мог дать моему сыну? А, может, нужно было дать совет тренеру, и тогда Ламело не пришлось бы сидеть на скамейке в течение первых двадцати матчей. Как так может быть, что игрок, задрафтованный под третьим номером, не выходит.

Скажите мне, как это работает», — сказал Лавар на канале djvlad вДо перехода в «Шарлотт» Ламело выступал в Литве и Австралии перед и не играл в NCAA в отличие от большинства американских проспектов. Болл в среднем набирал 17 очков, 6,8 передачи и 7,4 подбора в чемпионате Австралии в составе «Илливара Хоукс». Был признан новичком года в НБА в 2021 году.

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