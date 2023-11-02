Кубок России по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок

3 декабря — масс-старт (мужчины, женщины)9 декабря — спринт (женщины, мужчины)18 января — индивидуальная гонка (мужчины, женщины)29 февраля — индивидуальная гонка (женщины, мужчины)

3 декабря — масс-старт (мужчины, женщины)9 декабря — спринт (женщины, мужчины)18 января — индивидуальная гонка (мужчины, женщины)29 февраля — индивидуальная гонка (женщины, мужчины)

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