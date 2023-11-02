Кубок России, 2 ноября: расписание матчей игрового дня

Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча.

На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.

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