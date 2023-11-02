Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)Второй этап.

Тюмень2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)9 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)12 декабря — 10 км, гонка преследования (женщины)20 декабря — 5 км, классический стиль (женщины)21 декабря — 15 км, свободный стиль (мужчины)2024 год13 января — классический спринт (женщины, мужчины)3 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)4 февраля — 15 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)11 февраля — скиатлон (женщины, мужчины)14 февраля — командный спринт, свободный стиль...

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