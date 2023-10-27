Кто заменит Левандовского в класико? Разбираем варианты

«Барселона» подходит к класико с внушительным списком потерь – Жюль Кунде, Френки де Йонг, Педри, Серджи Роберто, Рафинья и Роберт Левандовски. Некоторые уже близки к возвращению, но их участие несет большие риски.
● Внезапное включение Левандовского в заявку обсуждается. В начале недели Onda Cero Radio сообщало об этом в следующей формулировке: «Если все пойдет по плану, Хави надеется, что сможет рассчитывать в класико на Левандовского, Де Йонга и Рафинью».
Такая свобода была следствием узкой формации (в первом тайме елочка из 4-3-2-1, во втором – 4-4-2 ромбом). Разумеется, футболисты «Реала» пытаются смещаться и закрывать все зоны, но в такой схеме на это уходит больше времени. headtopics.com
В любом сочетании «Реал» дает сопернику готовить опасные навесы. Задача – извлечь из этого максимум. Решение, только Чоло просил не списывать точь-в-точь. Вероятно, у Хави без Левандовского и не получится. Поляк входит в топ-3 форвардов планеты по умению отрываться от защитников при навесах и наказывать именно за такие уязвимости.
В перспективе эти качества могут пригодится «Барселоне», но эффективность приема в текущей интерпретации показала встреча против «Атлетика». Там Феликс стартовал нападающим, но выглядел так плохо, что Хави адаптировал его позицию по ходу матча. headtopics.com
На выходе Феликс категорически редко получал мяч, а Хави еще в первом тайме поменял его местами с Фермином Лопесом (Жоау вернулся в привычную роль). Такая роль несильно отличается от ложной девятки по зоне обитания, но значительно отличается по манере открываний. Когда выше есть нападающий, Феликс ищет пространство в чужой опорной (а защитников – желательно сразу двух – держит нападающий). Когда Феликс сам стартует как нападающий, то пространство нужно создавать через своевременность опусканий и тонкие развороты.