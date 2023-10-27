Крылья Советов, 5 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Чемпионат России по футболу (РПЛ, Премьер-лига) 2023-2024

в рамках турнира МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур.
Начало встречи 5 ноября 2023 года запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ФК Краснодар. Прочитайте больше:
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