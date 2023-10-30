Крупнейшая экономика Европы снизилась

Экономика Германии снизилась на 0,1 процента по итогам третьего квартала 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis). Официальные данные оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали спад ВВП ФРГ на 0,2 процента в июле-сентябре. Несмотря на это, эксперты по-прежнему видят риски рецессии для крупнейшей экономики еврозоны.

Ожидается, что замедление инфляции и рост заработной платы в стране приведут к оживлению потребительской активности. В свою очередь, эти факторы могут поспособствовать росту экономики Германии на 0,5 процента в 2024 году, пришли к выводу эксперты. Риски рецессии финансисты предрекали крупнейшей экономике еврозоны еще в середине октября. Тогда аналитики прогнозировали, что до конца 2023 года ВВП Германии сократится на 0,1 процента после спада в третьем квартале.

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