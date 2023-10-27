Кристиан Хорнер: «Дисквалификации Хэмилтона и Леклера – фактически результат формата со спринтом»

«Мы довольно сильно удивились, но это фактически результат формата уик-энда – у команд была одна сессия в пятницу, чтобы решить все вопросы с машиной.

Если говорить о дорожном просвете, мы действовали довольно консервативно из-за агрессивного характера трассы. Это суровое наказание для соперников, но таковы правила. У команд есть данные, информация, и необходимо работать с той информацией, которая имеется.тоже есть информация, и Федерация проверила машины, которые, как она считала, находились на грани.

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