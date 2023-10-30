Кристофер Нолан рассказал, почему не считает байопики полезным жанром

Но для Кристофера Нолана его биографическая драма о физике-теоретике никогда неПо словам Нолана, он не любит работать с бесполезными жанрами, а байопик он как раз считает одним из таких. Режиссёр не любит байопики, поскольку считает, что в них показывается лишь упрощённый взгляд на жизнь человека.

Это очень упрощенный взгляд на человека. Если вы пишете биографическую книгу объемом в 500 или 1000 страниц, есть способ сбалансировать всё. Когда вы сжимаете или урезаете сценарий до необходимой простоты, это невероятно сокращает историю человека. Это бесполезный жанр. Я люблю работать в полезных жанрах.

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