Крикунов: к концу длинных выездов игроки мучаются, а не проявляют мастерство

Бывший главный тренер сборной России«Очередной день с очень неожиданными результатами. «Магнитка», по словах её главного тренера, до сих пор не может отойти от пятиматчевого выезда и вчистую уступает «Трактору», «Ак Барс» очень вяло выглядел против «Лады», хотя у казанцев длинный выезд только начался.

к концу этой серии или присоединится к обширному списку тренеров, игроков и экспертов, которые ругают календарь? Для неожиданных результатов это, может, и плюс, но игроков, которые к концу выезда уже больше мучаются, чем проявляют мастерство, жалко», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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