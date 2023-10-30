Кремль анонсировал большое совещание Путина по событиям в Махачкале

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин сегодня проведет большое совещание, посвященное массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Оцените материал Оставить комментарий (0) беспорядки в аэропорту МахачкалыВладимир Путин

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