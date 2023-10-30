Кремль не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

Его слова приводит ТАСС.

«Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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На летном поле аэропорта Махачкалы начались задержания. Росавиация сообщила, что аэропорт «освобожден от несанкционированно проникших граждан» — MeduzaСотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале, пишет «Эхо Дагестана». Прочитайте больше ⮕

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард отказался комментировать вопрос о своей ориентацииБывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Дуайт Ховард отказался отвечать на вопрос о своей сексуальной ориентации. Прочитайте больше ⮕

Меликов предложил задержанным в аэропорту «отмыться от позора» в зоне СВООн поделился мнением о судьбе участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые были задержаны правоохранителями. Прочитайте больше ⮕

Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойскаКремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эти сообщения. Об этом сообщает ТАСС. Прочитайте больше ⮕

В ДНР позвали участников беспорядков в Махачкале в зону СВОЯн Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики, призвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы 'бороться со злом' в зоне специальной военной операции Прочитайте больше ⮕

В ДНР пригласили участников беспорядков в Махачкале в зону СВОСоветник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин пригласил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы бороться со злом и нечестью в зоне специальной военной операции (СВО). «Милости просим, ждем вас на линии боевого соприкосновения в Донбассе», — сказал Гагин. Прочитайте больше ⮕