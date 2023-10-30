Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска

, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эти сообщения. Об этом сообщает ТАСС.

, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эти сообщения. Об этом сообщает ТАСС.

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Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойскаРоссийских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков. По словам Сладкова, о таких планах он слышал лично от президента России и главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Прочитайте больше ⮕

Военкор заявил о возможном призыве российских срочников в погранвойскаВоенный корреспондент Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале , что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Прочитайте больше ⮕

В 'Хезболлах' предупредили об ответе в случае нарушения Израилем красных линийВ ливанской шиитской организации сообщили о планах продолжить борьбу, 'пока планы агрессора не будут сорваны' Прочитайте больше ⮕

Сбежавший из РФ историк моды Васильев объяснил свое нахождение в АнтальеАлександр Васильев опроверг слухи о том, что находится в Москве. Прочитайте больше ⮕

Глава 'Мемориала' Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФПравозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним, о преследованиях 'Мемориала', о причинах нападения на Милашину и Немова и о том, почему он не уезжает из России. Прочитайте больше ⮕

Егор Рухин: «Очень рад, что получилось прыгнуть чисто два четверных. ДальшеВ октябре Рухин стал десятым на этапе Гран-при России в Омске и шестым в Красноярске. Прочитайте больше ⮕