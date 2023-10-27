Кратное увеличение группировки спутников и строительство российской орбитальной станции в центре внимания президента. Новости. Первый канал

Оно состоялось накануне поздно вечером в подмосковном Королеве, на базе знаменитой корпорации «Энергия». В центре внимания строительство российской орбитальной станции, и тут приняты конкретные решения.

Оно состоялось накануне поздно вечером в подмосковном Королеве, на базе знаменитой корпорации «Энергия». В центре внимания строительство российской орбитальной станции, и тут приняты конкретные решения.

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Владимир Путин поручил разработать и утвердить национальный проект по развитию космической отрасли. Новости. Первый каналУвеличение российской группировки спутников, создание собственной орбитальной станции — о будущем нашей космонавтики говорили в подмосковном Королеве, куда приехал президент. Прочитайте больше ⮕

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О будущем российской космонавтики говорили в подмосковном Королеве. Новости. Первый каналПод занавес недели космическая тема звучала очень ярко. Будущее российской орбитальной станции, формирование многоспутниковой группировки, лунная программа, а еще вполне земные вопросы. Прочитайте больше ⮕

Путин: первый сегмент Российской орбитальной станции планируется вывести на орбиту в 2027 годуПрезидент России Владимир Путин рассказал, что на выставке перспективных проектов космической отрасли ему продемонстрировали первый сегмент будущей Российской орбитальной станции (РОС), которая должна прийти на смену МКС Прочитайте больше ⮕

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