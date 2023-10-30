Красноярский край подтвердил статус лидера по урожайности зерна в СФО

В крае завершается уборочная. Ее итоги обсудили на заседании президиума Правительства региона под председательством Михаила Котюкова.

Всего аграрии края намолотили 2,7 миллиона тонн зерна. По валовому сбору это второй результат в Сибири после Алтайского края. По урожайности, а она составила 29 центнеров с гектара, наш регион подтвердил статус лидера в СФО. Рапса собрали более 455 тыс. тонн семян. Пятый год Красноярский край первый в России по объему производства маслосемян. На днях в Китай отправился первый поезд из 65 вагонов с рапсом, сформированный на новом транспортно-логистическом узле в Красноярске.

Предприятия и фермерские хозяйства края собрали более 33 тыс. тонн моркови, свеклы, капусты, лука. Что касается картофеля, то накопано 128,8 тыс. тонн «второго хлеба». Высокую урожайность обеспечили в том числе и благодаря красноярским селекционерам, которые создали 4 новых сорта картофеля, адаптированных к условиям Сибири – устойчивых к весенним заморозкам и засухе. headtopics.com

Михаил Котюков отметил, что нужно сохранять и приумножать высокие результаты местных аграриев, опираясь на достижения современной науки и ученых. В Красноярском крае при поддержке власти и бизнеса создаются селекционно-семеноводческие центры, работающие по широкому кругу позиций и, самое главное, при использовании современных технологий, которые также разработаны нашими учеными.

Михаил Котюков, Губернатор Красноярского края: «Обеспечение продовольственной безопасности, развитие агропромышленного производства, переход сельского хозяйства на самые современные инновационные технологии всегда есть и будет безусловным приоритетом любой страны и Российской Федерации в частности. Красноярский край, находясь в центре России и имея богатый природный потенциал, серьезные возможности наших посевных площадей, должен быть тем, кто идет в авангарде преобразований. headtopics.com

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