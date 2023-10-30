Красивые бумажки.

Чаще всего в России подделывают купюры номиналом 5, 2 и 1 тысячу рублей, а наибольший риск нарваться на фальшивку — в центральных регионах страны. Об этом «АиФ» сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин. Ранее РИА Новости подсчитали, что на миллион рублевых банкнот приходит четыре поддельные.

Как часто обнаруживают фальшивые деньги? Никита Чаплин: В прошлом году в России было 23 тысячи подобных происшествий с рублями и 1,8 тыс. — с валютой. Это в четыре раза реже, чем в предыдущий год. Сколько всего в России в обороте наличных денег? Доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев: В мае 2023 года в обращении в России находилось 16,242 трлн наличных рублей. Это примерно по 111 тысяч рублей на человека.

Почему стало меньше подделок? Александр Тимофеев: У нас вообще сократился оборот наличных. За пять лет его доля в расчетах снизилась с 60,7 до 29,7%. Поэтому и подделывать стали меньше. Может ли банкомат выдать фальшивку? Никита Чаплин: Это практически исключено. В этих аппаратах установлена система проверки банкнот на соответствие как минимум по четырем машиночитаемым признакам. headtopics.com

Как часто купюры проходят такую проверку? Александр Тимофеев: По данным прошлого года по всей стране для определения подлинности и ветхости купюр используется почти 48000 счетно-сортировочных машин. Каждый раз при внесении денег в банк или банкомат запускается такая проверка.

Где людям чаще всего всучают фальшивки? Никита Чаплин: Чаще всего поддельные банкноты попадаются в тех местах, где нет специального оборудования для проверки и зачастую это темное помещение: маленькие магазины, рынки, киоски в переходах, на небольших заправках. Также сбыт поддельных купюр распространен, когда прохожие просят разменять деньги на улице или прямо у кассы в магазине. headtopics.com

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