Космонавтка согласилась сняться в возможном продолжении «Вызова»

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов», если бы ее пригласили и съемки не мешали работе. Об этом космонавтка рассказала в беседе с РИА Новости.

«Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь — это моя работа», — сказала Кикина. Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст на премьере картины признавался, что команда готова снять вторую часть картины, особенно в свете того, что Россия продолжит развивать свою лунную программу.

Анна Кикина совершила первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. headtopics.com

До этого космонавт Олег Новицкий, который совершил актерский дебют в фильме Клима Шипенко «Вызов», признался, что дочери высоко оценили его игру в ленте. «Дочери оценили очень высоко, особенно младшая. Когда в фильме началась операция, она бралась за мою руку, прижималась и спрашивала, больно ли мне было. Я ей говорю: «Не переживай, это кино». Она успокоилась, но ей всего 6 лет, поэтому реакция была вот такой детской», — заявил Новицкий.

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