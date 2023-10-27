Косметолог назвала способы сохранить кожу красивой и здоровой зимой

Зимой кожа становится тусклой, бледной и сухой из-за перепадов температуры в помещениях и на улице, рассказала косметолог Нана Носарева. Изданию Life врач назвала способы сохранить кожу красивой и здоровой в холодное время года. Зимой кожа может шелушиться из-за сухости, у многих в этот период морщинки становятся более отчетливыми, предупредила косметолог. Чтобы предотвратить подобные изменения, необходимо корректировать домашний уход, заверила Носарева.

Для ночного пользования лучше выбирать крем с усиленным увлажняющим эффектом — с гиалуроновой кислотой, экстрактом водорослей, перечислила врач. Зимой коже вредят спиртовые лосьоны, щелочное мыло и даже горячая вода, отметила Носарева. Она призвала умываться нейтральной пенкой, а после — протирать кожу нормализующим pH тоником.

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