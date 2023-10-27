Космический эксперт о встрече Путина с молодыми сотрудниками: 'Ожидал большего'

Молодые люди зря время терять не стали, – сразу огласили острейшие проблемы отрасли: маленькие оклады сотрудников, бюрократия. Инженер «Энергии» Антон Куликов, например, сообщил главе государства о том, что пока российская космическая отрасль увязает в бумажках, мировая космонавтика стремительно развивается, создаются группировки из сотен и даже тысяч спутников.
Путин в целом согласился с молодым ученым, пообещал «приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня», но без фанатизма. Иначе, если чересчур ослабить контроль, «могут быть сбои, как с «Луной-25». А президенту, с его слов, было очень обидно, когда она прилунилась не так, как ожидалось.
Присутствовавший в зале глава Роскосмоса Юрий Борисов подтвердил, что следующий запуск по данной программе запланирован на 2027 год, но можно постараться сдвинуть срок влево, на 2026-й. Владимир Путин выразил искреннее удивление, сказав, что спутниковые группировки обязательно должны финансироваться из госказны. headtopics.com
Подсказки о том, почему геостационарные спутники и система «Сфера» – не объединены в один контур, Путину никто из собравшихся не дал. - Очень сложно говорить о том, чтобы она работала в связке со «Сферой», – говорит Крейденко. – Проектом «Сфера» это не предусмотрено. Думаю, молодой ученый поднимал вопрос о выделении госфинансирования на новые геостационарные спутники, поскольку срок работы старых подходит к концу. А на создание новых требуется от 2 до 4 лет.
Есть еще тема, о которой как-то не принято говорить. Все мы знаем, что есть составляющая, которая управляет спутниковыми группировками, а есть аппаратура потребителя – то, чем мы с вами пользуемся. Как мы ее сейчас развиваем? Например, китайцы сделали смартфон, который может получать СМС-сообщения со спутника связи напрямую. Каково?! headtopics.com