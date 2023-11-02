Коровные узы: электронная капсула повысит надои молока на фермах

В Москве запустили производство инновационных систем, которые позволят в режиме реального времени следить за состоянием здоровья и двигательной активностью крупного рогатого скота. Речь идет о специальной миниатюрной капсуле, помещаемой в желудок животного. Она непрерывно, с помощью системы электрохимических и механических датчиков передает информацию о состоянии нервной системы животного и ряде других параметров оператору через облачный сервис.
Принцип функционирования системы основан на действии 200-граммовой капсулы (болюса), которая помещается в желудок животного. Болюс изготовлен из биосовместимого полимера и начинен различными электрохимическими и электромеханическими датчиками. На протяжении всего периода молочной активности коровы, который длится около четырех лет, болюсы будут информировать специалистов о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности животного.
— Выпуск первой промышленной партии систем мониторинга был запланирован на 2022 год, но мы столкнулись с нерешенной на тот момент проблемой слишком высокого энергопотребления датчиков, — рассказал Сергей Меркулов. — Ввиду ограниченного объема и особенностей компоновки в качестве элемента питания могла использоваться батарейка формфактора «А», ресурса которой хватало бы лишь на полгода — максимум год работы. headtopics.com
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Коровы в облакахПрограммное обеспечение на основе данных с болюса может оценить состояние нервной системы и другие параметры, а также предварительно диагностировать целый ряд инфекционных и паразитарных заболеваний. Информация сразу передается оператору системы через облачный сервис, совместимый как с центральной компьютерной станцией, так и с соответствующим мобильным приложением.
Сельское в хозяйство: в РФ хотят массово возводить арендные фермы Поможет ли мера в развитии частного производства аграрной продукции Интенсивность животноводства и внедрение новых технологий при разведении крупного рогатого скота делают актуальность этой разработки несомненной, рассказал «Известиям» доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института РУДН имени П. Лумумбы Роман Рогов. headtopics.com