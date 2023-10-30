Коротченко: Запад продолжит оказывать помощь Украине

Главный редактор журнала"Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал заявление американского экономиста Джеффри Сакса о том, что тридцатилетняя политика американских неоконсерваторов по Украине и окружению России потерпела фиаско и сейчас Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса.

"Это не более чем частное мнение экономиста", - сказал Коротченко, добавив, что поддержка Украины со стороны ЕС и США продолжится.Коротченко подчеркнул, что консенсусное решение западных элит подразумевает поддержку Украины в ближайшие два-три года. Он призвал не рассчитывать, что события на Ближнем Востоке снизят поддержку Украины.

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