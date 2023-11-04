Корнеев: Кения интереснее Кубы в качестве соперника

«Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения, мне кажется, чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то даёт. Это просто сбор и тренировка. Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой‑то молодёжной командой, чем с Кубой. Я не знаю, какие мысли преследуются», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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