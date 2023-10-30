Корнеева о юниорском итоговом: «По плану это был мой последний турнир по юниорам, но, честно, не хочу загадывать»

– Точно так не могу сказать – турнир был непростым. На финал с японкой Сарой Сайто, думаю, просто лучше подготовилась: план сто раз обсудили, все запомнила и смогла четко ему следовать. Матч по счету казался легче полуфинала, но по теннису, опять же, было сложнее.

– Вы вошли в историю: стали лишь второй россиянкой после Ани Блинковой с итоговым в кармане. Это важно для вас: быть частью чего-то большего, истории своей страны? – Честно, об этом не знала, даже не думала. Но очень приятно, что в какой-то истории, в какой-то книжке меня, образно, записали. Однако не хочу на этом останавливаться. Сама за такими моментами не слежу, только если мне говорят, потому что сразу много лишних мыслей в голову приходит.– До итогового обсуждали это с командой: по плану, наверное, последний наш юниорский турнир, но, честно, загадывать не хочу, так как в юниорском туре мне еще два года можно играть.

Конечно, в планах попадать на ТБШ напрямую. Сейчас нет возможности играть много взрослых турниров, но по максимуму брать то количество, которое возможно – пользоваться этим. Цель – подниматься в рейтинге.– Не было конкретных целей на этот год, потому что прошлый сезон заканчивала с мыслью, что поеду на Australian Open и попробую выступить на юниорском «Шлеме». К счастью, он получился. Потом то же самое с «Ролан Гаррос». headtopics.com

Пока в планах полететь сразу в Австралию в начале сезона, но перед квалификацией АО попробовать сыграть некоторые турниры – Канберру, Аделаиду. Пока не знаем, что лучше играть из-за рейтинга, но 80-90% буду выступать перед Австралией на подготовительном турнире в Новый год, – цитирует Корнееву «Чемпионат».

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