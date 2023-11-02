«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», — написал автор материала.

Чэнь Си предположил, что Зеленский мог подозревать, что Вашингтон использует подвернувшуюся возможность для полного отстранения от Киева, который стал для Штатов проблемным. И здесь опасения украинского президента тоже оправдались.

Автор статьи напомнил о намерении спикера палаты представителей США Майка Джонсона выделить помощь Израилю в отдельный законопроект, что окончательно подтвердило бы тот факт, что Украина у Запада больше не в приоритете. Если учесть, что в запросе президента США Джо Байдена на первом месте в списке финансирования стоят именно нужды Киева, то желание сместить приоритет с Украины на Израиль — это единственная объяснимая причина возникновения законопроекта Джонсона. headtopics.com

«А вполне возможно, что именно этого Байден и добивался: он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят», — предположил Чэнь Си.

Автор также озвучил мнение, что Вашингтон предаст Киев, как только Украина перестанет быть выгодна для Штатов. Дательный падёж: США могут снизить финансовую поддержку Украины Почему конгресс не в силах договориться о выделении денег и сколько это будет стоить Киеву Ранее, 30 октября, политолог-американист Малек Дудаков назвал ряд причин, по которым американцев больше не интересует помощь Украине. Среди них усталость общества от конфликта, провал украинского контрнаступления, политическая динамика в Вашингтоне, а также переключение внимания на конфликт в Израиле. headtopics.com

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