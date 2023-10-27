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Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины

 / Источник: RT на русском

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине.

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RT на русском

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев», — написала конгрессвумен.«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

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