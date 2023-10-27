Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев», — написала конгрессвумен.«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Прочитайте больше:

RT на русском »

Рейтинг Зеленского в США оказался выше, чем у БайденаРейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди взрослых американцев выше, чем у действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса The Economist/YouGov Прочитайте больше ⮕

Названы пять групп продуктов, которые могут усугубить проблемы с кишечникомРацион питания отражается и на здоровье кишечника. Прочитайте больше ⮕

Василий Уткин: «Здоровье оставляет желать лучшего, но атеросклероза у меня нет, это кликбейт. Мне предстоит очередное похудение»«Ребят, о моем здоровье. Прочитайте больше ⮕

Журналист Хинкл: большинство американцев выступают против новой помощи УкраинеВпервые с начала специальной военной операции большинство американцев выступают против дополнительной помощи Украине. Прочитайте больше ⮕

Ева Грин снялась в откровенных нарядах для журналаФранцузская актриса и модель Ева Грин снялась в откровенных образах для греческой версии журнала Vogue. На одном из снимков 43-летняя звезда «Мечтателей» позировала в красном жакете с рукавами-перчатками и глубоким декольте, которое обнажало часть груди. Кроме того, знаменитость примерила облегающее макси-платье. Прочитайте больше ⮕

Главе Нацслужбы здоровья Украины предъявили обвинение в халатностиОфис генпрокурора Украины сообщил в своем Telegram-канале, что правоохранители предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более чем $50 тысяч, главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Прочитайте больше ⮕