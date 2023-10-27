Кондратюк, Валиева и Щербакова выступят в новогоднем шоу Навки в Санкт-Петербурге

выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое пройдёт с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Также для участия в шоу заявлены олимпийские чемпионки

«Я счастлива, что в наших проектах участвуют выдающиеся и всемирно известные спортсмены, каждый из которых оставил след в современном фигурном катании.

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