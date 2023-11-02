Комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об особом порядке обработки персональных данных силовиков

Комитет по безопасности и противодействию коррупции дал положительный отзыв на законопроект об особом порядке обработки персональных данных лиц, работающих в правоохранительных органах, Минобороны и других силовых структурах.Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Западные спецслужбы и украинские нацисты пытаются всеми способами заполучить такую информацию для шантажа и других противоправных действий. В соответствии с проектируемыми нормами Правительство получит полномочия, связанные с ведением соответствующих информационных систем и утверждением порядка доступа к ним», — добавил Василий Пискарев.

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В Госдуме одобрили законопроект о защите персональных данных от иностранных спецслужбГлава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале заявил, что разработан законопроект, который для защиты персональных данных от западных и украинских спецслужб вводит особый порядок их обработки. Прочитайте больше ⮕

ФСБ задержала призывавших к беспорядкам в аэропорту ИнгушетииСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала нескольких жителей Ингушетии, которые, по версии силовиков, пытались спровоцировать беспорядки в аэропорту Магас. Об этом сообщают «Известия» . Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Израиля потребовал от МККК посетить находящихся в Газе заложниковЭли Коэн считает, что Международный комитет Красного Креста должен действовать решительно и использовать все рычаги давления, чтобы обеспечить заботу о безопасности и здоровье этих людей Прочитайте больше ⮕

СКР завел дело после массового отравления кадетовСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с массовым отравлением детей в Луховицах Прочитайте больше ⮕

В Госдуме предложили зачислять победителей Игр дружбы и Игр БРИКС в спортивные вузы без экзаменовОб этом ТАСС сообщили в комитете по физической культуре и спорту Госдумы РФ. Прочитайте больше ⮕

Володин поручил профильным комитетам разобраться в событиях в ДагестанеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку произошедшим в Дагестане событиям. Речь идет о комитетах по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи. Прочитайте больше ⮕