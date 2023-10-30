Компания Wintershall Dea работает над уходом с российского рынка

Немецкая Wintershall Dea ведет обсуждения со своими партнерами по совместным предприятиям в РФ, прорабатывая дальнейшую продажу, рассказал глава компании Марио Мерен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы организации, с продажей бизнеса в РФ в настоящий момент есть трудности и трудно назвать точный срок ухода с российского рынка.В данный момент предприятие еще сохраняет планы полностью покинуть российский рынок к середине 2024 года.

«Мы говорили о том, что мы не можем предсказать, когда будет возможен выход с точки зрения реального отчуждения акций», — заявил Мерен. Как прогнозирует глава Wintershall, наиболее тяжелой частью ухода с рынка России является продажа активов и пакетов акций. headtopics.com

До этого финский производитель лифтов Kone продал филиал в РФ и покинул страну. Сделку одобрили соответствующие ведомства. Закрытие сделки значит, что Kone окончательно покинула Россию.

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