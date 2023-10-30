Комик Белый обжаловал статус иноагента

Популярный российский комик Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) подал иск об обжаловании статуса иностранного агента. Об этом сообщают РИА Новости. В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что зарегистрировали иск Белого к Минюсту. Дату судебного заседания еще не назначили, отметил собеседник агентства. Юмориста внесли в список иноагентов в начале сентября.

По данным Минюста, Белый «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также комик выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ российской армии, подчеркнули в ведомстве. Отмечалось, что в настоящий момент Белый проживает в Испании. Тогда же иноагентами признали журналиста и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, писателя Олега Радзинского, журналистку Ксению Ларину (Оксану Барышеву) и других.

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