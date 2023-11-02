Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд

Командир вертолета, сгоревшего под Магаданом в 2022 году, направится под суд. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры в четверг, 2 ноября.
«Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета. Он обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — сказано в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2022 года командир вертолета МИ-8 совершил перелет с перевозкой груза из населенного пункта «Палатка» в район рудника Нявленга Магаданской области. Когда воздушное судно заходило на посадку, над площадкой возник воздушный вихрь. В подобных случаях полагается перенаправить вертолет на второй круг. Однако командир принял решение сажать судно с первой попытки. headtopics.com
В результате транспорт попал в воздушный поток и столкнулся с одной из построек на земле, что привело к падению и последующему возгоранию вертолета. Воздушное судно полностью выгорело. Один член экипажа и еще двое пассажиров получили травмы и ожоги. Погибших не оказалось — все пострадавшие успели вовремя покинуть загоревшийся вертолет. В результате произошедшего собственнику транспорта был причинен ущерб на сумму 67 млн рублей.
Обвиняемый в нарушении правил безопасности командир вертолета полностью признал свою вину. Теперь он ожидает судебного заседания, которое должно состояться в Магаданском городском суде. Максимальное наказание за преступление, в котором обвиняется командир воздушного судна, составляет два года лишения свободы. headtopics.com