Командира сгоревшего под Магазаном вертолета будут судить

По информации ведомства, в декабре 2022 года командир вертолета Ми-8 перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области Он во время не ушел из зоны вихря, в результате чего вертолет врезался в наземное строение и загорелся.

Член экипажа и два пассажира, находившиеся в момент аварии на борту, успели эвакуироваться. Они получили незначительные ожоги. Вертолет сгорел полностью. Ущерб превысил 67 млн рублей. «Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении прокуратуры.До этого в Якутии возбудили уголовное дело после жесткой посадки и разрушения вертолета.

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