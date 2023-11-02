Команда продюсерского центра Инсайт Люди приняла участие в благотворительной игре от БФ «Чистые Души»

24 октября в Simach в Недальнем прошла интеллектуальная игра осеннего сезона — квиз с особым смыслом от Мозгобойни. Все вырученные средства организаторы направили на действующие программы благотворительного фонда «Чистые Души», чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями.

Команда продюсерского центра Инсайт Люди выступила во главе с Олесей Серегиной, спортивным журналистом, телеведущей, автором книг и основателем благотворительного фонда помощи спортсменам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Дополнительное время». В ее состав вошли продюсеры Инсайт Люди Саша Коробко, Алена Иванова, Олимпия Ивлева, а также блогеры-резиденты Оля Краснова и Маша Перышкина.

«Игра прошла замечательно, а вся наша команда осталась довольна результатами. Я рада, что сейчас появляется много интересных проектов, способных помочь нуждающимся. Этот квиз не только сплотил нашу команду, помог проявить себя в разных областях, но и, что самое главное, собрал средства, которые помогут детям с тяжелыми заболеваниями», — поделилась Олеся Серегина. headtopics.com

В квизе приняли участие 11 команд. Они соревновались в эрудиции и смекалке в компании со Снежаной Самохиной, Анфисой Чеховой, Дмитрием Исхаковым, Евгенией Белецкой и другими. Ведущими стали Елена Гущина — российская певица, ведущая телевизионного шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ и Денис Косяков — актер театра и кино, сценарист, шоураннер, продюсер, телеведущий.

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