Командира разбившегося вертолета Ми-8 будут судить в Магадане

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Перед судом в Магадане предстанет командир вертолета Ми-8. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению транспортного средства, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Вертолет заходил на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области и столкнулся со строительным вагончиком. Это привело к опрокидыванию воздушного судна. Экипаж оперативно эвакуировался, однако Ми-8 полностью сгорел.

Следствие заявляет, что командир вертолета перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга. Во время посадки воздушное судно должно было уйти на второй круг из зоны вихря, однако этого не произошло. В результате нанесенный ущерб за уничтоженный вертолет составил 67 миллионов рублей. headtopics.com

На данный момент уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта находится в Магаданском городском суде. Его будут рассматривать по существу. Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Жиганском районе Якутии. Травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Оцените материал Оставить комментарий (0) нарушение правил безопасностиМагаданская областькрушение Ми-8суд

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