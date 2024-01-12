Командная гонка биатлонистов в ЯНАО и Красноярске

ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина) – 3.26,7 (5)7. Красноярск (Анна Григорьева, Юлия Лапина, Ксения Шеллер, Наталья Гербулова) – 6.47,0 (8)ПРИМЕЧАНИЕ: В командной гонке на старт одновременно выходят четыре человека из одной команды. На рубежах два биатлониста стреляют, а остальные находятся в зоне ожидания. За каждый промах вся команда бежит штрафной круг в 150 метров.

При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним членом команды не может превышать 15 секун





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