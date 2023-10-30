Кожевников — Уткину: раньше он жонглировал майонезом – теперь майонез жонглирует им

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова футбольного комментатора Василия Уткина, который посоветовал людям не читать высказывания Кожевникова, так как у него «набор слов с майонезом». Слова Кожевникова передает Russia-hockey.ru.

«К сожалению, сейчас отношение к футболу скорее брезгливое. И из-за уровня игры, и из-за желтой журналистики, которая его поглотила. Как-то видел и этого парня, который откликнулся мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им», — сказал Кожевников.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах. headtopics.com

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